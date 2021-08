Kostenpflichtige Tests? Das sagt Mückstein dazu

Im Ö1-Morgenjournal spricht Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein über Infektionszahlen und die Maßnahmen, um diese gering zu halten.

Impfpflicht im Pflegebereich?

Über eine einheitliche Vorgangsweise bei der Impfpflicht, insbesondere im Pflegebereich stellt Mückstein klar, dass das Gesundheitspersonal während der letzten 15 Monate unmenschliches geleistet habe und er somit dagegen ist in diesem Bereich "mit der Brechstange vorzugehen."

In Deutschland müssen Ungeimpfte ab 11. Oktober den Corona-Test selbst bezahlen - in Österreich wolle man trotzdem weiterhin versuchen die Menschen von der Impfung zu überzeugen. Aktuell sollen pro Woche drei Prozent der österreichischen Bevölkerung eine Impfdosis erhalten. Am gestrigen Montag konnte zudem der zehnmillionste Stich verabreicht werden.