Kostenexplosion: "Da muss dringend etwas getan werden"

ÖGB-Landesvorsitzender Reinhard Stemmer über die Demo gegen die Kostenexplosion und die bevorstehende Herbstlohnrunde.

Am Samstag um 14 Uhr wird in Bregenz demonstriert. Denn der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) macht unter dem Motto „Preise runter! Demo gegen die Kostenexplosion!“ mobil.

Die Diskussion darüber, dass Asylwerber und Häftlinge keinen Klimabonus erhalten dürfen, sei Hetze, sagt Stemmer. "Was man da erlebt, auch mit gefälschten Videos, ist eindeutig zu viel des Guten. Das darf nicht sein." Vielmehr wäre es an der Zeit, über eine Vermögenssteuer zu diskutieren. "Ein Prozent der Bevölkerung hält zehn Prozent des Geldvermögens in den Händen. Das stimmt nicht mehr zusammen", so der Gewerkschafter.