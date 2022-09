Herbstlohnrunde - Gewerkschaften machen am Samstag mobil

Am kommenden Montag startet die Herbstlohnrunde, den Auftakt machen traditionell die Metaller, es folgt der Handel.

Aufgrund der hohen Inflation werden sehr schwierige Gespräche erwartet, die Gewerkschaften machen schon am morgigen Samstag mobil. Bei bundesweiten Veranstaltungen unter dem offiziellen Motto "Preise runter" werden zehntausende Arbeitnehmer erwartet.

Derzeit würden von den rund vier Millionen Arbeitnehmern noch 180.000 weniger als 1.700 Euro Bruttolohn verdienen. Besonders stark davon betroffen sind Beschäftigte im Verkehrs- und Dienstleistungsbereich, daher hat die zuständige Gewerkschaft vida am Mittwoch Sonder-Kollektivvertragsverhandlungen gefordert. Auf der anderen Seite der Lohnskala steht die Metallindustrie, deren Mindestlohn liegt bereits jetzt bei 2.090 Euro brutto.

Arbeitgeber sehen wenig Spielraum

Während die Arbeitnehmervertreter auf ein deutliches Plus über der Teuerung pochen, sehen die Arbeitgeber wenig Spielraum. Christian Knill, Obmann der Metalltechnischen Industrie, meinte heute zur APA: "Die Inflation ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wir können einen Teil dazu beitragen, aber eben nicht Alles schultern. Ein zu hoher Abschluss würde den Industriestandort Österreich nachhaltig beschädigen und das kann auch nicht im Interesse der Gewerkschaften sein." Die Prognosen für die Industrie seien aktuell "sehr negativ". "Viele Betriebe überlegen sogar die Produktion einzuschränken", warnt Knill.

Schrumpfende Realeinkommen

Zu Wort gemeldet hat sich heute auch AK OÖ-Präsident Andreas Stangl. Er rechnete vor, dass die Teuerung die Einkommen um drei Prozent schrumpfen lasse. "In Oberösterreich sind die Einkommen preisbereinigt um drei Prozent weniger wert geworden", erklärte er in einer Aussendung und forderte eine "kaufkraftsteigernde Erhöhung der Lohn- und Gehaltseinkommen".

6,3 Prozent als Ausgangsbasis

Sechste Urlaubswoche gefordert

Ein mögliches Spielgeld wäre auch ein Entgegenkommen der Arbeitgeber bei den Rahmenbedingungen, also von den Arbeitszeiten über den Urlaubsanspruch bis zu den Weiterbildungsmöglichkeiten. So fordert die Gewerkschaft seit langem eine sechste Urlaubswoche. Eine weitere Verhandlungsmasse könnte eine Anhebung nach Einkommensklassen sein, sprich mehr Geld für untere Einkommen. Oder, wie auch schon vorgekommen, eine Berücksichtigung des Betriebsergebnisses des einzelnen Betriebes.

Die heute veröffentlichte Inflationsrate von 9,3 Prozent für den August macht die Verhandlung nicht leichter, liegt doch der Wert deutlich über den Schnitt der letzten zwölf Monate, auf den sich die Arbeitgeber berufen - und an dem sich auch die Gewerkschaften orientiert haben, solange er in den vergangenen Jahren höher war als die August-Inflation.

Start am Montag

Der Fahrplan zum Start der Kollektivvertragsverhandlungen sieht die Übergabe der Forderungen der Metallindustrie für Montag elf Uhr in der Wirtschaftskammer in Wien vor. Gegen zwölf Uhr wollen dann die beiden Chefverhandler auf Arbeitnehmerseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), ihre Forderungshöhe bekannt geben. Danach starten die Verhandlungen mit der größten Gruppe, der Metalltechnischen Industrie.

Im Vorjahr waren fünf Verhandlungsrunden notwendig, erzielt wurde ein Plus von 3 bis 3,55 Prozent. Die Arbeitnehmer waren mit einer Forderung von plus 4,5 Prozent in die Verhandlungen gegangen, die Arbeitgeber boten ursprünglich 2,2 Prozent mehr Lohn und Gehalt brutto. Die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate war bei 1,89 Prozent gelegen.