KOST Fachtagung 2023

Unter dem Motto „Vielfalt der Vorarlberger Angebotslandschaft als Chance für Zusammenarbeit und Kooperation“

Am Mittwoch, den 17.05.2023 fand im Veranstaltungshaus AmBach in Götzis die Fachtagung der Koordinierungsstelle AusBildung bis 18 Vorarlberg (KOST) statt.

Die KOST-Fachtagung bot den 250 Teilnehmenden eine Plattform für den Austausch von Fachwissen, bewährten Praktiken und neuen Ideen zur Förderung der Ausbildung bis 18. In Vorträgen sowie dem gemeinsamen Austausch wurden zentrale Themen behandelt, wie individuelle Förderung, abgestimmtes Vorgehen in Einzelfällen und Kooperationsmöglichkeiten.

Bei der Veranstaltung lag der Fokus besonders auf Vernetzung und Kooperation am Übergang Schule – Beruf. Dazu gab Antoinette Rhomberg einen Einblick in „ihren“ Co-Making Space in Wien, in dem sich unterschiedliche (vor allem) Handwerker:innen ihre Wirkungsstätte teilen und voneinander profitieren. Im Dialog zwischen Antoinette Rhomberg und Oliver Mössinger wurde auf die Vernetzungsarbeit am Übergang Schule – Beruf in Vorarlberg eingegangen und aufgezeigt, wie Kooperationen dafür genutzt werden können.