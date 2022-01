Korsika von seiner schönsten Seite

Wanderführer Edgar Eberle lädt zur Multimedia-Präsentation ins Hotel Martinspark.

Dornbirn. Während bei uns noch tiefster Winter ist, träumen manche schon von Sommer, Sonne und Meer. Eine gute Einstimmung auf den Frühling in wärmeren Gefilden bietet die Multimedia-Präsentation über die „Insel der Schönheit“, am 11. Februar, 19.30 Uhr im Hotel Martinspark in Dornbirn. Fotograf und Wanderführer Edgar Eberle stellt Korsika und seine vielen Möglichkeiten vor. Gleichzeitig präsentiert er die Wanderreisen, die er im Mai und Juni mit dem Vorarlberger Alpenverein organisiert. „Korsika in Blüte“ heißt das Motto der Mai-Reise. „Die Wanderungen gehen entlang der Klippen am Meer, zu den Flüssen mit den Badegumpen, bis zu den Bergseen im Hochgebirge, und natürlich in die ursprünglichen Bergdörfer und wieder zurück in einsame Buchten und Fischerdörfer. Während im Gebirge noch Schnee liegt ist es im Meer dann schon angenehm zu baden“, erzählt der Korsika-Experte aus Dornbirn. Etwas anspruchsvoller gestaltet sich die Wanderreise im Juni, die über den schönsten Teil des GR20, dem schwierigsten Weitwanderweg Europas, führt.