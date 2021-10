Korruptionsvorwürfe und Giga-Kraftwerk

Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Johannes Rauch und illwerke vkw-Vorstandsmitglied Helmut Mennel ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Es sind gute Nachrichten für die illwerke vkw AG: Die EU-Kommission hat beschlossen, dass die Wassernutzung keine Dienstleistung ist und somit nicht EU-weit ausgeschrieben werden muss. "Damit ist der Weg frei für einen breit angelegten Ausbau der klimafreundlichen Wasserkraft", so Landeshauptmann Markus Wallner. Konkret ist der Ausbau eines milliardenteuren Wasserkraftwerks gemeint, der die Energiewende aktiv mitgestalten könnte. Zu dem Wasserkraft-Projekt äußert sich heute in "Vorarlberg LIVE" der illwerke vkw-Vorstand Helmut Mennel.

Ausbau der Wasserkraft und das größte Wasserkraftwerk Österreichs - In Vorarlberg haben die Pläne für ein neues Milliarden-Projekt zur Energiewende Fahrt aufgenommen. Über das Giga-Kraftwerk-Projekt spricht Pascal Pletsch heute auch mit Landeshauptmann Markus Wallner in "Vorarlberg LIVE".

Werner Kogler hat heute Morgen die Klubobleute aller Parteien zu einem Gespräch über die weitere Vorgehensweise eingeladen. "Die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist in Frage gestellt", so der Vizekanzler. Eine Sondersitzung des Nationalrats wird beantragt und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kündigte einen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz an. VN-Chefredakteur Gerold Riedmann hat sich mit Landesrat Johannes Rauch über die Regierungslage unterhalten. Mehr dazu heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".