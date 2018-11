Kopf an Kopf Rennen um die Torjägerkrone

Vor dem letzten Spiel dieses Jahres haben zwei FC Dornbirn-Spielerinnen genau gleichviel Tore geschossen.

Eine Runde vor dem Schluss im Frauen Unterhaus haben die beiden Dornbirner Stürmerinnen Caroline Fritsch und Magdalena Anna Keck jeweils 36 Treffer erzielt und buhlen buchstäblich in den letzten 90 Minuten dieses Jahres im Auswärtsspiel in Schlins um Platz eins in der ersten Saisonhälfte. In acht von zehn Partien gewann FC Dornbirn stets zweistellig und hat schon unglaubliche 167 Treffer geschossen.