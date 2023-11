Kopf-an-Kopf-Rennen im Strichkampf um die Playoff-Plätze

Am Samstag trifft der RHC Dornbirn auswärts auf Biasca.

Dornbirn. Am kommenden Samstag, 2.12. verspricht das Duell zwischen dem amtierenden Vizemeister Biasca und dem RHC Dornbirn eine hochkarätige Auseinandersetzung im Strichkampf der Schweizer NLA. Beide Teams befinden sich in der drängenden Situation, Punkte zu sammeln, um sich ein begehrtes Playoff-Ticket zu sichern. Mit einem Spiel weniger als die führenden drei Teams könnte der Sieger dieses direkten Aufeinandertreffens sogar den Sprung auf den dritten Tabellenplatz schaffen.

Besonders im Fokus steht der argentinische Spielertrainer Pablo Sáez, der mit elf Toren aus sechs Partien derzeit in Topform spielt und maßgeblich zum Erfolg der Biascesi beiträgt. Die Dornbirner gehen mit dem Ziel ins Spiel, an ihre Leistung im zweiten Spielabschnitt gegen Thunerstern anzuknüpfen. „Mit Biss und Teamgeist wollen wir den Erfolg erringen, der in diesem wegweisenden Duell den entscheidenden Vorteil im Kampf um die Playoff-Plätze bringen könnte“, so Trainer Francesco Dolce. Anpfiff im Palaroller des RC Biasca ist um 17 Uhr. (cth)