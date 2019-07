Kopeinig neuer VEHL Trainer in Hohenems

Der gebürtige Kärntner Jörg Kopeinig übernimmt den Trainerposten beim Vorarlbergliga Team des SC Hohenems.

Der neue Trainer des Emser VEHL Teams bringt dabei viel Erfahrung mit. Seit elf Jahren bereits im Ländle tätig, startete er bei den Bulldogs Dornbirn in der Nationalliga. Über den EHC Montafon, die Wolfurt Walkers und den EHC Hard führte Kopeinig sein Weg nun in die Nibelungenstadt. „Ich freue mich hier in Hohenems zu sein und wir wollen in Zukunft weiter vorne mitspielen“, so der neue Headcoach. Dabei hat der neue Mann an der Bande schon vor dem ersten Bully das Ziel – Meistertitel – klar vorgegeben. „Wir werden mit einer guten Mischung aus schnellen und erfahrenen Spielern in die Saison gehen und die Gegner können sich warm anziehen. Mein Ziel ist ganz klar der Titel – eine Niederlage im Finale kann nur Ziel B sein“, gibt Kopeinig schon eine erste Kampfansage an die Gegner weiter.#