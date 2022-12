Konzertschmankerl und Menschenrechte

Im Spielboden stehen diese Woche wieder großes Kino, Konzerte und der Tag der Menschenrechte im Mittelpunkt.

So kommt am Donnerstag, 8. Dezember mit Wolfgang Puschnig eine Schlüsselfigur des österreichischen und internationalen Jazztreibens wieder an den Spielboden. Er präsentiert sein Projekt Fulsome ab 20.30 Uhr im Großen Saal. Am Konzertabend erwartet die Gäste eine Bandbreite von Puschnig-Originalen aus seinen verschiedenen Schaffensperioden.

Mehr Grautöne, mehr Gefühle, mehr Soul verspricht Voodoo Jürgens neues Programm. Dieser gastiert tags darauf, am Freitag, 9. Dezember in Dornbirns Kulturstätte und präsentiert neue Songs, u. a. auch den gerade erschienenen „Wie die Nocht noch jung wor“. Das Konzert und der Künstler verspricht außerdem „mehr Feuer, mehr Hooklines, mehr Sturm und Drang, das wird ganz großes Kino“. Vertraut mir: das wird großes Kino!“

Nach zwei Jahren zwangsläufiger Pause findet dann am Samstag, 10. Dezember der neunte Vorarlberger Tag der Menschenrechte wieder in Präsenz statt. „Zuversicht“ ist die Grundlage dafür, auch in schwierigen Zeiten den Mut nicht zu verlieren und das Richtige zu tun. Dieser Gedanke steht im Zentrum diesjährigen Menschenrechtstags. Zu Beginn verwandelt sich der Spielboden Dornbirn in eine bunte Markthalle. Durch verschiedenste Info-, Mitmach- und Verkaufsstände der Plattformmitglieder sollen Einblicke in die Vielfalt der Themen geboten, sowie Impulse gesetzt werden, was Jeder von uns für den Schutz von Menschenrechten tun kann.