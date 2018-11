Konzertreihe „Cinello“ startet in die neue Saison

Bludenz. Die interaktive Konzertreihe für Kinder bis drei Jahre startet am Montag, 26. November 2018 mit „plom plum plom!“.

„Cinello“ verzaubert bereits die Allerkleinsten mit abwechslungsreichen musikalischen Abenteuern: Sobald Musik erklingt, kribbeln die Finger, zucken die Zehenspitzen – und schon beginnt Cinello sich zu bewegen und zu tanzen. Wovon die (Klang-)Geschichten wohl dieses Mal erzählen werden? In der neuen Saison spielt Cinello Verstecken mit dem Kontrabass, entdeckt das Akkordeon, bläst die Trompete und tanzt mit der Oboe.

Rhythmen spüren, über Töne staunen, sich zur Musik bewegen und singen – der Zyklus Cinello ist eine interaktive Konzertreihe für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Inspirierende Bewegungsbilder laden zum Mitmachen ein, Wahrnehmungsspiele fördern das musikalische Empfinden und erweitern das Konzert zu einem Erlebnis für alle Sinne. In „Cinello“ wird jede und jeder von den Musikerinnen und Musikern ins musikalische Geschehen eingebunden und eingeladen, ohne Zwang mitzumachen oder einfach nur dabei zu sein.

Vorstellungen am 26.11.2018 14.30 und 16.00 Uhr Remise Bludenz Dauer: ca. 40 Minuten, ohne Pause

DI, 12.3.2019 tä tärä tä! Cinello bläst in die Trompete.

Tickets

Vorverkauf im Tourismusbüro, Rathausgasse 5 in Bludenz. Am Tag der Veranstaltung in der Remise Bludenz erhältlich.