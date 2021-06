Konzerthighlights quer durch Lustenau

In diesem Sommer darf man sich in ganz Lustenau auf groovige, jazzige, rockige und funky Abende freuen.

Lustenau . Endlich dürfen wieder Konzerte unter freiem Himmel stattfinden und so erwartet die Musikfreunde vom 2. Juli bis zum 27. August eine Menge Kreativität an insgesamt neun verschiedenen Orten im ganzen Gemeindegebiet.

Unter dem Titel „Musi Duss“ wird auch in der Stickergemeinde ab dem 2. Juli der Sommer gefeiert. Jeden Freitag erwartet einen dabei ein tolles Konzert, das zum Freunde treffen, Essen und Trinken und Musikhören einlädt. Zu hören gibt es dabei fast alles: von der BradlBerg-Musig zum Auftakt in der Virglar Hoschtat über Funkstreife 6 im Parki bis hin zu Philipp Lingg mit seiner Band im Gutshof Heidensand oder der Mundart-Band Kurzfristig bei Rhein-Schauen. Neun verschiedene Bands sorgen so an neun verschiedenen Locations für ein besonderes Sommerfeeling.

Ein weiteres Sommer-Highlight verspricht auch der „Kino Duss“-Abend am 15. Juli bei der Wiese am Spielplatz Wiesenrain. Auf der Leinwand wird dabei der Musikfilm „Bohemian Rhapsody“ abgespielt und mit Popcorn und kühlen Getränken wartet ein perfekter Kinoabend in einem ganz besonderen Flair. Karten für alle Veranstaltungen sind ab dem 29. Juni im Botta in der Schillerstraße erhältlich. Die Besucher werden dabei gebeten sich an die 3g-Regel und die aktuell geltenden Covid-Maßnahmen zu halten. MIMA