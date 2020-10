Konzerte für die gute Sache

Günther Lutz ist wieder fleißig im Einsatz für die anstehenden Weihnachtskonzerte.

Dornbirn. Auch Corona soll dem beliebten Benefizkonzert von Günther Lutz keinen Strich durch die Rechnung machen. Aus einem Weihnachtskonzert, werden heuer eben zwei. „Durch die beschränkte Besucherzahl, habe ich mich entschlossen kurzerhand zwei Konzerte zu veranstalten. So schnell lasse ich mich nicht aus dem Konzept bringen!“, lacht der engagierte Pensionist, dessen Benefizkonzert unter Fans längst schon Kultstatus genießt und jedes Jahr eine große Spendensumme für den guten Zweck einbringt. Das benötigt dementsprechend viel Vorbereitung. Ab August und einem Gespräch mit den Verantwortlichen im Kulturhaus stand für den Organisator fest: „Das Konzert wird durchgezogen, aber unter anderen Bedingungen – mit zwei Vorstellungen an einem Tag.“

„Das 14.00 Uhr Konzert ist bereits gut ausgebucht, für den 18.00 Uhr Termin gibt es aber noch ausreichend Karten“, so Lutz und hofft auf zahlreiche Besucher, da die Eintrittserlöse wieder für wichtige Spendenbeiträge sorgen sollen. Jedes Jahr überlegt sich der Dornbirner ganz genau, wohin das Geld gespendet werden soll. „Ich besuche die Einrichtungen und mache mir selbst ein Bild davon. Es kommen auch laufend Anfragen um Unterstützung“, erklärt er. Heuer sollen die Spenden an ein schwerkrankes Kind gehen, bei dem eine Operation ansteht, ein weiterer Teil wird an den Therapie-Reitstall des LZH gehen und für den Krankenpflegeverein Dornbirn zur Anschaffung eines Allradautos.