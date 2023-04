Konzert und Kabarett

Das Duo Bluatschink begeisterte mit Witz und Musik auf der Kulturbühne

Toni Knittel und seine Frau Margit gastierten am vergangenen Freitag Abend als „Bluatschink“ auf der Kulturbühne in Schruns. Dabei hatten sie nicht nur neue Songs mit im Gepäck, sondern auch ein neues Programm. „Die Veranstalter haben mit gesagt Konzert ist out und Kabarett ist voll in. Da habe ich mir gedacht, gut dann mache ich eben Kabarett“, erklärt der bekannte Musiker in seiner launigen Art. Bereits vor seinem Wechsel ins Genre Kabarett war der umtriebige Tiroler ein Garant für gute Unterhaltung zwischen den Songs. Diese Unterhaltungssequenzen hat er nun gesteigert und daraus ist das Programm „Der Schöne und das Biest“ geworden. Dabei wird heiter, Witziges im Lechthaler Dialekt vorgetragen. Zum einen nehmen die beiden als Ehepaar sich selbst aufs Korn, zum anderen werden nur allzu menschliche Züge, die in jedem von uns stecken, genauer beleuchtet. Margit und Toni Knittel sind seit 30 Jahren ein Paar und sie feiern 2023 Silberhochzeit. Und die wirklichen Fans wissen, dass gerade ihre großen Hits wie “Funka fliaga” oder “I han di gera” autobiographisch sind und auf schwung- und humorvolle Art und Weise von dieser Beziehung erzählen. Doch auch das vielseitige musikalische Talent eines jeden bewies das Ehepaar an diesem Abend auf eindrucksvolle Weise. Das Publikum amüsierte sich jedenfalls köstlich bei den unterschiedlichen Darbietungen, die so wirklich aus dem realen Leben erzählen. Von der Kindererziehung hin bis zu einem Kinderlied war fast alles vertreten an diesem Abend, was zwischenmenschliche Beziehungen anbelangt. Am Ende des rund zweistünden Kabarett-Konzerts gab es viel Applaus für das Tiroler Duo von den Besuchern auf der Schrunser Kulturbühne.