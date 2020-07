Konzert mit FINN PARKER in der Remise Bludenz

Bludenz. Am Freitag, 24. Juli, spielt die Rockband Finn Parker als Abschluss des frisch produzierten Debüt-Albums in der Remise Bludenz teils unveröffentlichte Titel aus ihrem Repertoire.

Finn Parker ist das von David Stecher gestartete Musikprojekt und wird seit 2019 mit Band vertont. Musikalisch bewegt sich die Band im Bereich des Alternative Rock, der stark von Blues, Rock’n‘Roll, Punk und Psychedelic-Rock inspiriert ist. Die Liste der prägenden Bands ist lang und bunt gemischt. So zählen u.a. B.R.M.C., The Dandy Warhols, BJM, Oasis, The Velvet Underground und Sonic Youth zu ihren größten Einflüssen.