Konzert mit Ehrungen

Raggal. Traditionell lädt der Musikverein Fraßenecho Raggal zum Jahreskonzert in der Weihnachtszeit. Dieses Jahr findet das Konzert am Samstag, 29. Dezember, um 20 Uhr in der Walserhalle Raggal statt. Kapellmeister Franz Budin studierte mit den 35 Musikanten das Programm in intensiver Probenarbeit ein. Zwischen einer Fanfare zur Eröffnung und einem Gute-Nacht-Lied zum Schluss ist auf dem Programmheft unter anderen ein Solostück für Xylophon zu sehen. Vorab eröffnet die Jungmusik Raggal-Sonntag den Konzertabend mit zwei Stücken unter der Leitung von Christina Jenny.