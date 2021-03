Konzert: L’Histoire du soldat | Igor Strawinsky

Camerata Musica Reno ein junges, neu gegründetes Kammerorchester ist mit „Die Geschichte vom Soldaten“ von Igor Strawinsky zu Gast im KOSMOS.

Die Camerata Musica Reno ist ein junges, neu gegründetes Kammerorchester aus der grenzübergreifenden Rheintalregion. Unter der künstlerischen Leitung von Tobias Grabher, bietet es jungen, engagierten und ambitionierten Musiker*innen die Plattform zum Erarbeiten von großartiger Orchesterliteratur aus dem Werkekanon der Musikgeschichte sowie zum Entdecken von musikalischen Raritäten und Neuheiten. Mit der konzertanten Aufführung von Igor Strawinskys L’Histoire du soldat wird das Orchester zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung treten: in Kooperation mit dem Theater KOSMOS in Bregenz.