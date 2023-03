Konzert in Fußach

Der Chor St. Nikolaus lädt zu einem abwechslungsreichen Konzert in die Pfarrkirche Fußach ein.

Fußach Endlich wieder singen, statt den Mund mit einer Maske zu verdecken, endlich wieder Leute einladen dürfen, überall ist dieser Drang zur Normalität und zur gelebten Gemeinsamkeit spürbar. So auch beim Chor St. Nikolaus und seinem rührigen Chorleiter Michael Jagg. Bereits im vergangenen Jahr ließen die Sängerinnen und Sänger mit der Aufführung der Missa Argentina in Fußach und Höchst sowie im Dezember in Fußach mit einem Weihnachtskonzert das Chorgeschehen wieder aufleben. Außerdem gab es selbstverständlich auch Darbietungen in verschiedenen Heiligen Messen, wie z. B. zum Patrozinium oder zu Weihnachten.