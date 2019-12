Panflötenklänge und Blasmusik verzauberte die St.-Anna-Kirche in Wald.

Mit dem Adventlied „Wir sagen euch an“ eröffnete die Harmoniemusik Wald a. A. das Konzert in der Kirche. Die Waldner Musikanten warteten mit einem sehr schönen Konzertprogramm auf. Konzertante Blasmusik, Panflötenmelodien und Rock-Pop-Klassiker berührten die Besucher und versprühten eine besondere Klangwolke in der adventlich dekorierten St.-Anna-Kirche. „A day of hope“, „Earth song“ und „A Christmas Pop Collection“ gaben den 24 Musikanten unter der Leitung von Kapellmeister Wolfgang Mark die Möglichkeit ihre musikalischen Fähigkeiten zu präsentieren. Bekannte Melodien sorgten für vorweihnachtliche Stimmung und in der besonderen Kulisse der Pfarrkirche fühlten sich die Musikanten sichtlich wohl.