Konzert im Rahmen des Bodenseefestivals 2023 bei „Musik in Herz Jesu“

Das Konzert findet am Sonntag, den 7. Mai um 17.00 Uhr in der Herz Jesu Kirche Bregenz mit dem Motto „über Grenzen...“ der Chormusik, an der Schwelle neuer Epochen, statt.

Das neue Konzert-Projekt „über Grenzen...“ des ensemble cantissimo verbindet auf einzigartige Weise musikalische, zeitliche und räumliche Ebenen miteinander. Die in der Programmabfolge ineinander verwobenen Chorwerke von Heinrich Isaac, Max Reger, Frank Martin und Gustav Mahler werden der entrückten Klanglichkeit des Digeridoos als Kontrast gegenübergestellt und laden ein zu neuen Klangerlebnissen jenseits konventioneller Grenzen und Hörerwartungen.

Alejandro Blau, Drone und Digeridoo

ensemble cantissimo

Markus Utz, Dirigent

Im diesjährigen Projekt arbeitet der in Guatemala gebürtige Klangkünstler Alejandro Blau aus Berlin erstmals mit dem ensemble cantissimo zusammen. Er erforscht, spielt und lebt seit über 25 Jahren den „Drone“, den markanten Klang des Didgeridoos der Ureinwohner Australiens. So vereint Alejandro Blau mittelamerikanische Wurzeln mit zirkulärer Atmung. Sein energiereiches Spiel zwischen Rhythmus, Atmung und Zen präsentierte er bereits bis nach Kambodscha.