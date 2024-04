Konzert Highlight in Koblach

Kultur Koblach bietet Musik zu Ehren von Joe Zawinul

KOBLACH. Am Samstag, 20. April, ist die internationale Jazzmusikwelt zu Gast in der Koblacher DorfMitte: Auf der Bühne live zu erleben ist nämlich bei seinem "Heimat-Gig" David Helbock, welcher in der Kummenberggemeinde seine familiären Wurzeln hat. Diesmal ist er mit seiner Formation "Austrian Syndicate" zu sehen und zu hören, und dieses Musiker-Quartett ist wie auch der mehrfach ausgezeichnete Helbock auf der ganzen Welt daheim: Mit dem Weltstar und amerikanischen Wahl-Österreicher Peter Madsen am Piano, Raphael Preuschl (Bass, Bassukulele), Herbert Pirker an den Drums sowie Percussionist Claudio Spieler dürfen sich die Gäste auf ein mitreißendes Konzert der Extraklasse freuen. Beginn ist um 19 Uhr, die Abendkasse hat eine Stunde früher geöffnet.