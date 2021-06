Konzert der Partyband „Pastis“ auf dem Schiff Genuss und Entspannung auf der Sonnenkönigin

Am Freitag voriger Woche verwandelte sich die Sonnenkönigin erneut in einen schwimmenden Konzertsaal.

Die Partyband Pastis mit Sängerin Daria Schuricht, Brendan Adams an der Gitarre, Attila Buri am Piano, Bernd Konzett am Bass und Stefan Greussing am Schlagzeug verzauberte das Publikum mit anspruchsvoller Musik. Die fünf Profimusiker mit internationalen Wurzeln nahmen die Gäste mit auf eine Reise dorthin, wo sich coole Songs und heiße Rhythmen in spannender Abfolge intensiv begegnen. Mit einer so eindrucksvollen Selbstverständlichkeit, dass man sich nicht entscheiden konnte, für welchen Musikstil das Herz wirklich brennt. Unter den Gästen waren Beatrix und Martin Aberer, Marc Düringer, Christoph Gappmaier, Manfred Konzett, Sabine Kühne, Julia und Andrea Moosmann, Andrea Nussbaumer, Michael Österle, Max Pfanner, Gerda Schlattinger, Mario Matschnigg, Melanie Schneider, und Manuela Sicher. Viel Spaß hatten auch Harald und Petra Otti, Simone Bösch und Thomas Dünser.