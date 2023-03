Konzert "Alte Meister" am Sonntag, 26. März in der Herz Jesu Kirche in Bregenz

Alte Meister und junge Künstler – Wenn Barockoboe und Traversflöte zusammentreffen, dann darf man sich dieses einmalige und außergewöhnliche Klangerlebnis nicht entgehen lassen.

Los geht’s am Sonntag, 26. März um 17.00 Uhr in der Herz Jesu Kirche in Bregenz. Ein abwechslungsreiches Programm von Alten Meistern der Barockzeit bieten die Traversflötistin Angelika Gallez und die Barockoboistin Alesia Varapayeva. Begleitet werden die beiden Musikerinnen von Florian Giesa am Barockvioloncello und Agata Meissner am Orgelpositv – beide bekannt durch das Barockensemble Adornamento, welches schon häufig in Vorarlberg gastierte. Stilgerecht und authentisch in barocker Manier musiziert, erwarten das Publikum Solo- und Triosonaten von Telemann, Galuppi, Sammartini und Weiss, sowie zwei Toccaten von Ebner und Colombi.