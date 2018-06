Konzert Alex Sutter & Band im Alten Kino

Mit einem außergewöhnlichen Mix aus Rock, Funk und Soul fand im Alten Kino ein Konzert mit Alex Sutter & Band statt.

RANKWEIL Beim „Warm-up” legte sich die junge Vorgruppe „UNGIFTED“, bestehend aus Schülern der Musikschule Walgau, mächtig in Zeug und sorgte mit rockigen Grooves gleich zu Beginn für gute Stimmung.

Nach einem kleinen Umbau begeisterten Frontfrau Alex Sutter und ihre Band mit dem bluesigen Auftakt „Route 66“. Das hohe musikalische Niveau und die Spielfreude der bekannten „Rock-Röhre“ und ihrer fünf Musiker Heli Luger, Bernhard Klas, Rolf Aberer und Marvin Studer versetzte das Publikum sogleich in gute Laune.

Neben mitreißenden Coverversionen und bekannten Klassikern wie “Hit the road jack”, “Purple Rain” oder “Proud Mary” präsentierte Alex Sutter auch emotionsgeladene Arrangements eigener Songs.

„Durch die Musik habe ich die Möglichkeit verschiedene Thematiken, die mich bewegen in Songs zu verarbeiten.“ so die Musikerin.“ Ich freue mich sehr, wenn meine Lieder andere Menschen mitreißen.“ Seit ihrer erfolgreichen Teilnahme an der Musikshow „The Voice of Germany“ ist die 45-jährige Vorarlbergerin auch einer größeren Öffentlichkeit bekannt.

Beim Konzert im Alten Kino feierten die Besucher darunter Joe Blocher, Dorit Wilhelm, Thomas Ilg, Christoph Piazzi, Hans Peter Schär, Harald Studer, Peter und Ulrike Kollmann, Wolfgang Lercher, Norbert Bonner, Ingrid Kopf, Sarah Rädler, Elisabeth Frick und Irmgard Böhler den musikalischen Spezialcocktail aus mitreißenden Songs und brillanten Instrumentalpassagen. SIE