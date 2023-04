Kontroversen um Klima-Kleber und faire Fashion

Am Donnerstag diskutieren Klimaschutzaktivistin Marina Hagen-Canaval und JVP-Obmann Raphael Wichtl in "Vorarlberg LIVE" über die aktuelle Protestwelle im Ländle. Die Designerin Sabinna Rachimova berichtet aus Wien von der Fashion Revolution Week.

Die "Letzte Generation" klebte sich am Mittwoch im Rahmen einer Protestkation auf die Straße der Lustenauer Rheinbrücke und auch am Donnerstag blockierte sieben Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten für rund eine Stunde lang die Arlberg Bundesstraße bei St. Anton – dies führte zur Sperre der Verbindung zwischen Tirol und Vorarlberg. Erschwerend hinzu kam, dass auch der Arlbergtunnel wegen Sanierungsarbeiten derzeit gesperrt ist. Die Junge Volkspartei Vorarlberg stellte den Sinn der "Störaktionen" in Frage und forderte in einer Aussendung am Donnerstag "die Klima-Kleber:innen zum sinnvollen, gemeinsamen Klimaschutz unter dem Motto 'Bäume pflanzen statt Straßen kleben' auf."