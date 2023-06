Kontrolle in Lech: Mann mit drei gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Bei einer Kontrolle in Lech wurde ein Mann mit drei gestohlenen Kennzeichen aufgegriffen.

Am Dienstag gegen 17.10 Uhr fuhr ein in Lech wohnhafter, amtsbekannter Mann mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Lech in Richtung Warth. Auf dem Parkplatz eines Restaurants konnte das geparkte Fahrzeug kurze Zeit später angetroffen und der Lenker kontrolliert werden.