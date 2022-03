Kontraste in der Malerei

Kurt Bonner zeigt sein vielfältiges Schaffen ab kommendem Dienstag in Bregenz

Der Name Kurt Bonner wird vor allem mit der Ikonen-Malerei – also Heiligenbilder, die überwiegend in den orthodoxen Kirchen verehrt werden – in Verbindung gebracht. Doch sein künstlerisches Schaffen ist weit vielfältiger, wie er im Gespräch erzählt. Doch der Reihe nach: Geboren wurde der Thüringer 1946 in Bludenz, seine Familie besaß ein Papier- und Lederwarengeschäft. „Meine Eltern hatten wenig Zeit für uns, dafür hatten wir jedoch viele Möglichkeiten, uns mit Zeichnen und Malen zu beschäftigen“, erinnert er sich. Damals, als Farbstifte nur für wenige Kinder eine Selbstverständlichkeit waren, bot ihm dies die Möglichkeit, sein Talent zu entfalten. „Mein großes Vorbild war natürlich mein fünf Jahre älterer Bruder. Ich wollte auch so gut zeichnen können wie er“, erzählt Kurt Bonner lachend. Mit 21 Jahren kam er erstmals mit der Ikonen-Malerei in Berührung und befasste sich intensiv damit. „Dan Professor Willi Schmutzhard hatte ich vier Mal die Möglichkeit, auf dem Berg Athos einen Ikonenmal-Lehrer zu besuchen, Pater Grigorius war ein höchst interessanter Mann und wies mich in die byzantinischen Farbgeheimnisse ein.“ Über 250 Ikonen hat Bonner so im Laufe der Zeit gemalt, rund 50 sind noch in seinem Besitz.