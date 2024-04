Kontinuierliche Bemühungen gewürdigt

Jugendwerkstätten Dornbirn erhalten zum fünften Mal das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheit

Ein Beispiel für ihre innovativen Bemühungen ist das Projekt „Wir gestalten die Welt”, welches aktuell umgesetzt wird. In Zusammenarbeit mit Jugendlichen, deren Freundes- und Familienkreis sowie dem Stammpersonal wurden sechs Projekte identifiziert, die im Jahr 2024 realisiert werden sollen. Dieses Projekt wird vom Vorarlberger Gesundheitsfonds unterstützt und in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern umgesetzt. „Es liegt uns am Herzen, dass Jugendliche mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet werden, um ein gesundes Leben zu führen. In den Jugendwerkstätten bieten wir ihnen dazu die entsprechenden Möglichkeiten”, betont Mathis.