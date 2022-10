Konten für Betrügereien zur Verfügung gestellt

21-jähriger Afrikaner zu 16 Monaten verurteilt, ihm wurde Gier nach schnellem Geld zum Verhängnis.

Aufwendige Verfahren

Staatsanwalt Manfred Bolter gibt an, dass derartige Verfahren die Behörden beinahe lahm legen, so groß ist der Aufwand. Auf der Anklagebank sitzt ein 21-jähriger Arbeiter, der zum einen seine Konten in Litauen und Österreich zur Verfügung stellte. Zum anderen schleuste er einen weiteren Vorarlberger Helfer ein, der wiederum sein Privatkonto zur Verfügung stellte. Weiter gingen die Zahlungen nach Italien. Geschädigte verloren bei den Betrügereien offenbar über 40.000 Euro. Ein Teil konnte jedoch wieder zurück überwiesen werden. Der Angeklagte wird zu 16 Monaten, 14 davon bedingt verurteilt. Die zwei Monate unbedingt hat er bereits in U-Haft verbüßt, er ist frei. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.