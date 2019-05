Über 300 Pflegefachkräfte beim Pflegeforum im Nenzinger Ramschwagsaal

Professionelle Arbeit zum Wohle der Patienten – das geschieht im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege in der Akutpflege, im Langzeitbereich und in der Hauskrankenpflege. Diese Bereiche bestmöglich zu vernetzen, um voneinander profitieren zu können – das ist ein wesentliches Ziel des Vorarlberger Landesverbands des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands. „Wir sind ehrenamtlich tätig und vertreten die Berufsinteressen. Wir sind Sprachrohr, um gute Rahmenbedingungen zu schaffen, beschäftigen uns mit Pflegethemen, die uns aktuell und in Zukunft auf uns zukommen und organisieren Fortbildungen“, erläutert die stellvertretende Landesvorsitzende Elke Kovatsch. Durchaus stolz ist der Vorstand, dass man es in den vergangenen zehn Jahren in Vorarlberg geschafft habe, dass man sich im Land gut positionieren konnte und die Expertise des Verbands auch bei politischen Entscheidungen gefragt sei. „Wir werden gehört und ernst genommen, auch wenn wir manchmal etwas unbequem sind. Es wurde ein konstruktiver Austausch geschaffen und wir können mitgestalten.“