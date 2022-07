Konstruktive Sitzung der Gemeindevertretung

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause wurden in der Götzner Gemeindevertretung wichtige Beschlüsse gefasst.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause wurden in der Götzner Gemeindevertretung wichtige Beschlüsse gefasst. ©Michael Mäser

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause wurden in der Götzner Gemeindevertretung wichtige Beschlüsse gefasst. ©Michael Mäser

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause wurden in der Götzner Gemeindevertretung wichtige Beschlüsse gefasst.

Götzis. In der Kulturbühne amBach fand Anfang Juli die letzte Sitzung der Götzner Gemeindevertretung vor der Sommerpause statt. Dazu konnten wichtige Gemeindeagenden behandelt werden und neben einem Glyphosatverbot und einem neuen Buskonzept wurde der räumliche Entwicklungsplan beschlossen.

Glyphosatverbot auf allen öffentlichen Flächen

Dabei ist das umstrittene Unkrautmittel Glyphosat seit Jahren in aller Munde und nun hat die Gemeinde Götzis, wie auch viele andere Kommunen im Ländle, den Glyphosat-Ausstieg beschlossen. Glyphosat ist ein sogenanntes “Totalherbizid” und wirkt nicht selektiv gegen Pflanzen, sondern tötet alle damit in Berührung kommenden Pflanzen. Eine mögliche Schädigung von Menschen, Tieren und der Pflanzenwelt durch Glyphosat kann entstehen und wird auch durch diverse Studien belegt. So wurde von der Götzner Gemeindevertretung nun der Beschluss gefasst, dass ein Glyphosatverbot auf allen öffentlichen Flächen, sowie auch auf den von der Marktgemeinde Götzis verpachteten Flächen gelten wird.

Neues Buskonzept und Darlehensaufnahme

Neben der Zustimmung für das Buskonzept Landbus – Oberes Rheintal “neu” wurde in der Gemeindevertretung auch die Aufnahme eines Darlehen in der Höhe von insgesamt rund 7,5 Millionen Euro beschlossen. Dabei sollen circa 6,4 Millionen Euro dem Gemeindebudget zugeführt werden und 1,1 Millionen Euro sind für die GIG (Götzis Immobilienverwaltungs GmbH & Co. KG) vorgesehen. Damit wird unter anderem der Straßenbau und dessen Beleuchtung, sowie die Wasserversorgung, der Kanalbau, die Schulausstattung und sonstige Infrastrukturprojekte wie Instandhaltungen und Einrichtungen finanziert. Auch für die Generalsanierung der Sporthalle bei der Mittelschule sind in diesem Jahr größere finanzielle Mittel nötig.

Stärkung des Ortskernes