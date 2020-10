Konstituierende Sitzung der Stadtvertretung am Dienstag, 20. Oktober, im Montforthaus

Am 13. und 27. September 2020 wurden die Stadtvertretung und der Bürgermeister neu gewählt. Die Funktionsperiode der Stadtvertretung beginnt mit der Angelobung ihrer Mitglieder in der konstituierenden Sitzung am 20. Oktober um 18 Uhr. Aufgrund der Covid-Schutzvorkehrungen kann nur eine begrenzte Anzahl an Gästen zur Sitzung zugelassen werden. Näheres dazu wird die Stadt Feldkirch noch zeitgerecht mitteilen.

Die konstituierende Sitzung der neu gewählten Stadtvertretung wird von Bürgermeister Wolfgang Matt in seiner Funktion als Leiter der städtischen Gemeindewahlbehörde einberufen. Sie wird am 20. Oktober um 18 Uhr im Montforthaus stattfinden. In dieser Sitzung ist unter anderem die Zahl der Mitglieder des Stadtrats festzusetzen und es sind die Mitglieder des Stadtrats, der/die Vizebürgermeister/in und die Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher zu wählen.

Stadtrat

Die Zahl der Mitglieder des Stadtrates hat gem. § 55 Gemeindegesetz mindestens drei zu betragen und darf ein Viertel der Sitze in der Stadtvertretung, also neun, nicht überschreiten. Sollten wiederum neun Stadträtinnen und Stadträte bestellt werden, stehen den wahlwerbenden Parteien die Stadtratsmandate entsprechend ihrer bei der Gemeindevertretungswahl erlangten Stärke wie folgt zu:

Bürgermeister Wolfgang Matt – Feldkircher Volkspartei: 4 Mandate

Die Grünen – Feldkirch blüht: 2 Mandate

Liste Daniel Allgäuer – Freiheitliche Feldkirch und Parteifreie: 2 Mandate

NEOS Feldkirch: 1 Mandat

Ortsvorsteher

Die Ortsvorsteher*innen werden ebenfalls von der Stadtvertretung bestellt, dabei werden ihnen bestimmte Geschäfte der städtischen Verwaltung zur Besorgung in ihren jeweiligen Stadtteilen übertragen. Die Ortsvorsteher*innen müssen in die Stadtvertretung wählbar sein und ihren Hauptwohnsitz im betreffenden Stadtteil haben.

Live-Stream