Konstituierende Sitzung am 20. Oktober – Auch im Live-Stream zu verfolgen

Am 13. September wurde die Stadtvertretung neu gewählt, bei der Stichwahl am 27.9. wurde Bürgermeister Wolfgang Matt im Amt bestätigt. Die neue Funktionsperiode der Stadtvertretung beginnt mit der Angelobung ihrer 36 Mitglieder in der konstituierenden Sitzung am 20. Oktober um 18 Uhr im Montforthaus.

Tagesordnung

1. Angelobung der Mitglieder der Stadtvertretung

2. Bestellung einer Schriftführerin

3. Bestellung der Ortsvorsteherinnen bzw. Ortsvorsteher

4. Festsetzung der Zahl der Mitglieder des Stadtrates

5. Wahl der Mitglieder des Stadtrates

6. Wahl des Vizebürgermeisters/der Vizebürgermeisterin

7. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 7.7.2020

8. Allfälliges

Besucherinnen und Besucher

Für die konstituierende Sitzung kann aufgrund der geltenden Covid 19-Bestimmungen nur eine sehr begrenzte Anzahl an Sitzplätzen für Besucherinnen und Besucher angeboten werden. Diese Plätze müssen zudem fest zugewiesen werden, um im Anlassfall ein lückenloses Contact-Tracing zu gewährleisten. Um an der Sitzung vor Ort teilnehmen zu können, ist unbedingt eine vorherige Anmeldung im Sekretariat des Bürgermeisters bei Frau Claudia Schatzmann erforderlich. Telefonisch unter 05522/304-1110 oder via E-Mail an claudia.schatzmann@feldkirch.at. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet, die Platzkarten können am Dienstag, 20. Oktober, ab 17:30 Uhr im Eingangsbereich des Montforthauses abgeholt werden. Ohne Platzkarte ist der Zutritt zur Sitzung nicht möglich.

Live-Stream