Komödienhafte Wahrheiten

Café Fuerte zeigte im Rahmen von Septimo „Das letzte Haus“ bei Bezirksgericht

Es waren drei perfekte Abende, wie gemacht, um bei spätsommerlichen Temperaturen die letzten Abende im Freien zu verbringen, als das „Café Fuerte“ am vergangenen Wochenende an drei aufeinander folgenden Abenden das Musiktheater „Das letzte Haus“ zeigte. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Septimo“ der Montafoner Museen wurde den Zuschauern ein rasantes Musiktheater an einem ungewöhnlichen Ort im Freien präsentiert.

Der Schauplatz: das ehemalige Bezirksgericht in Schruns. Und wie der Titel schon verrät, handelt es sich dabei um das letzte Haus im ganzen Land, das noch käuflich zu erwerben wäre. Und Die Tante Lala hat ihn: Den letzten Baugrund für ein Einfamilienhaus. Alle wollen ihn haben, auch der liebe Neffe Tom und seine Eleonora. Nur dumm, dass die Tante so an dem alten Haus hängt, das noch auf dem Grundstück steht. Doch das letzte Haus hat einen seltsamen Bewohner und die alte Dame entwickelt ihre ganz eigenen Pläne für das Haus. Denn der verstorbene Onkel geistert ja auch immer noch in dem Haus herum. Doch eigentlich liegt er schon lange in der Gefriertruhe der Tante, was die Sache mit dem Haus auch nicht leichter macht.