Kommunion etwas anders

Die Pfarre Bruder Klaus setzt auf neue Ideen bei der Kommunionvorbereitung.

Dornbirn. Corona verändert unser Leben. Kreativität ist das Schlüsselwort, das derzeit dafür sorgt, dass trotz Pandemie vieles einfach auf andere Art zelebriert oder durchgeführt wird. So auch die Kommunionvorbereitung. Die Vorbereitungsteams sind dieses Jahr besonders herausgefordert, damit trotz der Einschränkungen schöne und stimmige Gottesdienste gefeiert werden können. Auch das Kommunionteam in der Pfarre Bruder Klaus in Dornbirn rund um das Ehepaar Gabi und Manfred Messner, die Religionslehrerin Claudia Höss, Pfarrer Dominik Toplek und Gemeindeleiterin Birigt Amann versuchen mit viel Engagement und neuen Ideen den Weg zur Kommunion trotz Pandemie so feierlich wie möglich zu gestalten – passend zum Leitsatz der diesjährigen Erstkommunion: „Mit Gottes Liebe wachsen“.

Altarluft schnuppern, Krippenweg, Weggottesdienst

Die Erstkommunion ist ein wichtiges Fest für die Kinder, für die Kirchengemeinde und für die Familien. Der erste Empfang des Leibes Christi (Hostie) wird in der Pfarre, Schule und Familie vorbereitet. Kommunion (lateinisch: communio) heißt Gemeinschaft. Um Gemeinschaft auch trotz Covid 19 zu leben, war ein neues Konzept gefragt. Statt dem alljährlichen Elternabend, versuchte das Team mit einer Präsentation, die über einen Link abrufbar war, dieses vorzustellen.

Auch die klassischen Tischrunden gibt es heuer für die 31 Erstkommunikanten in der Pfarre im Schoren nicht – ein Teil davon wurde in den Religionsunterricht gelegt. Im Dezember gestalteten die Kinder im Unterricht ihre „Wegkerze“, die sie in den nächsten Wochen bis zur Kommunion am 18. April begleiten wird. Anstelle der Tischrunden waren Weggottesdienste geplant. „Auch die waren dann in geplanter Form leider nicht möglich und so wurden wir kreativ und ermöglichten den begehbaren Gottesdienst. Hierbei gab es bei den einzelnen Stationen eine Erklärung zu den verschiedenen Teilen eines Gottesdienstes, aber auch ein Handeln (z.B. aufschreiben was mich belastet, wovor ich Angst habe, … und es verbrennen, eine Kerze anzünden und einander erzählen wofür ich dankbar bin, Brot miteinander teilen und essen“, schildert Birgit Amann. Dafür gab es viele positive Rückmeldungen der kleinen und großen Besucher. Anstelle der Vorabendmesse mit Tauferneuerung gab es wiederum einen begehbaren Gottesdienst mit der Station Taufe, bei der jedes Kind einzeln bei Pfarrer Toplek „ja zum Glauben an“ sagte.