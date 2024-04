Kommunalarchivtagung fand heuer in Bludenz statt

Die Stadt Bludenz war am 18. und 19. April Gastgeberin für 75 Archivarinnen und Archivare aus ganz Österreich.

Die Entscheidung, die Tagung in Bludenz abzuhalten, entstand aus der Planung des Veranstaltungsprogramms zur Geschichte der Stadt im Jahr 2024. Stadtarchivar Stefan Stachniß betonte in seiner Begrüßungsrede, dass die Unterstützung durch den Vorstand des Arbeitskreises und die Zustimmung der lokalen Politik den Ausschlag gaben, die Veranstaltung in Bludenz abzuhalten. „Obwohl der Umgang mit dem Stadtarchiv gerade in den letzten Jahrzehnten eine sehr wechselvolle war, geht es Aufgrund der gesetzlichen Grundlage und verschiedene Initiativen und Projekte nun in eine gute Richtung“, so Stachniß.