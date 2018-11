Kommt jetzt das faltbare Smartphone?

Seit Jahren ranken sich Gerüchte um das erste faltbare Smartphone - Samsung könnte nun der Durchbruch gelungen sein.

Am 7. November startet die Entwicklerkonfernez von Samsung in San Francisco – und wenn man den Vorzeichen glauben darf, dann hat der Smartphone-Hersteller eine echte Sensation im Gepäck.

Schon seit einigen Jahren ist bekannt, dass Samsung am faltbaren Smartphone arbeitet, auf Infos warteten Fans aber genauso lange vergeblich. Ein Bild auf Facebook sorgt nun für Hoffnungen, denn Samsung hat seinen Markennamen kurzerhand gefaltet.

Ob dies nun tatsächlich das Ende der Spekulationen ist, steht nach wie vor in den Sternen. Auch ob das faltbare Smartphone (sollte es denn tatsächlich exestieren) in die Massenproduktion geht, ist noch immer unklar. Antworten gibt es aber auf jeden Fall in den kommenden Tage bei der Entwicklerkonferenz. (red)