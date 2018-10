Kommt es zum Mega-Fight zwischen Nurmagomedow und Mayweather?

Noch ist nicht viel Zeit vergangen seit dem Skandal-Fight zwischen Conor McGregor und dem 30-jährigen Russen Khabib Nurmagomedow. Nun plant Nurmagomedow den nächsten Coup: einen Kampf gegen Floyd Mayweather.

Wie “bild.de” berichtet, fordert Khabib Nurmagomedow (30) Floyd “Money” Mayweather (41) heraus. Mayweather selbst trat im vergangenen Jahr in einem Boxkampf gegen McGregor an. Dabei soll er an die 100 Millionen Dollar gemacht haben.