Kommt der langersehnte Vereinssaal?

Planung für Pfarrheim-Renovierung in Gisingen begonnen.

FELDKIRCH-GISINGEN Das Pfarrheim der Pfarre Gisingen wurde Anfang der 1970er-Jahre unter Pfarrer Nesensohn gebaut. „Es hat in diesen rund fünf Jahrzehnten für viele Veranstaltungen und Zwecke gute Dienste geleistet“, meint Pfarrer Peter Willi. Lange Zeit beherbergte es die Pfarrbücherei und den Krankenpflegeverein, die inzwischen in das angrenzende Seniorenwohnheim Haus Gisingen übersiedelten. „Eine umfassende Sanierung des Pfarrheimes wurde in den vergangenen Jahren immer dringlicher, jedoch hatten andere Projekte, besonders die Restaurierung der Pfarrkirche, Vorrang.“