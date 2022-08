Komm zum Nachtflohmarkt: Heute ist es soweit!

Es gibt allen Grund zur Freude, denn ländleanzeiger.at organisiert heute und morgen endlich wieder den beliebten Nachtflohmarkt in Lustenau. Komm vorbei und mach mit beim sensationellen Gewinspiel!

Das Warten hat endlich ein Ende: Heute und morgen finden die lang ersehnten ländleanzeiger.at Nachtflohmärkte statt. Es ist wieder Zeit für buntes Treiben in Lustenau am Kirchplatz, denn hier finden Lieblingsstücke, alte Schätze oder auch Kuriositäten einen neuen Besitzer.



Das Besondere: Neben vielen tollen Ausstellern mit unzähligen verschiedenen Produkten wartet am ländleanzeiger.at Infostand auch ein sensationelles Gewinnspiel! Zu gewinnen gibt es einen 200 Euro Shoppinggutschein für die Gemeinde Lustenau!



Auch wenn wir uns dieses Mal nicht über strahlenden Sonnenschein freuen dürfen, so haben wir den Wetterbericht genau studiert. Der Wetterfrosch hat uns versprochen, während der Zeit der Flohmärkte überwiegend trocken zu bleiben. Sollte dennoch zwischendurch leichter Regen eintreten empfiehlt es sich, sicherheitshalber einen Regenschirm einzupacken, oder einfach gemütliche Momente in der umliegenden Gastronomie zu erleben.



Sensationelles Gewinnspiel