Komm zum Handball: Gratis Schnuppern in Feldkirch

Der Jubilar HC Sparkasse Feldkirch gibt in mehreren Hallen Gratis-Einheiten.

Heute (24.9.) findet österreichweit der "Lange Tag des Sports" statt und der Handballclub Sparkasse BW Feldkirch beteiligt sich dabei mit unzähligen Schnuppertrainings für alle Altersklassen. Dabei trainieren sowohl Mädchen als auch Burschen in 13 unterschiedlichen Teams - was den heimischen Handballclub zum grössten ehrenamtlich geführten Handballverein in Österreich macht.