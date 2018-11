Spaß am Fußballspielen und der gute Zweck stehen beim „Turnier des Herzens 2018“ in der Sporthalle Lochau im Mittelpunkt.

Komm auch DU zum „Turnier des Herzens“ in die Lochauer Sporthalle!

Lochau. Spaß am Fußballspielen und dies zudem noch für einen guten Zweck! Neun Mannschaften bespickt mit sportbegeisterten Damen sind am Samstag, 24. November, ab 13 Uhr bei der neunten Auflage des „Turnier des Herzens“ in der Sporthalle Lochau wieder live mit dabei.

Herzlich willkommen sind natürlich auch Fans und Zuschauer, und dies bei freiem Eintritt! „Wie schon in den vergangenen Jahren kommt der Reinerlös Kindern mit Handicap sowie der Sozialaktion Mitanand-Füranand z´Lochau zugute“, so die Initiatoren vom Organisationskomitee mit Arno Petermann, Markus Baumgärtner und Nadja Rieger samt den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern vom SV typico Lochau.