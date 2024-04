Komm, Atem, der uns schuf,

Altacher Soiree am Pfingstmontag, 20. Mai 2024

Drei Sängerinnen stimmen den mehr als 1200 Jahre alten Pfingsthymnus “Veni creator” an und singen heilsame Lieder von Friedrich Georg Händel, Anton Heiller und Vivienne Olive. Flöte, Keyboard, Kontrabass und Orgel begleiten sie und improvisieren. Sozusagen als basso continuo liest Christina Strohmaier dazu aus den Notizen, die ihr halfen, von einer lebensbedrohlichen Anorexie loszukommen.

Dank Eva-Maria Heinzle, Angelika Kopf-Lebar und Anita Flurina Ströhle kündigt sich mit der Soiree im Altacher Pfarrzentrum am Montag, den 20. Mai 2024, um 18 Uhr ein Pfingstereignis an – die mit Altach verbundenenen Sängerinnen werden begleitet von der Flötistin Angelika Gallez und von Christian Lebar an der Orgel.