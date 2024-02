Komiker parodiert Joe Biden und sorgt für Aufsehen im Netz

Ein italienischer Komiker zog mit seiner Parodie über Joe Biden so manche Lacher auf seine Seite.

In der politischen Landschaft der USA, insbesondere im Vorfeld der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen, zieht das Alter und gelegentlich sichtbare Verwirrung Joe Bidens bei öffentlichen Auftritten vermehrt mediale Aufmerksamkeit auf sich. Ein italienischer Komiker hat dieses Thema aufgegriffen und in einem kurzen, jedoch pointierten Sketch die Rolle des 81-jährigen US-Präsidenten übernommen.

Spott und Anekdoten

Aktuell erobert das Video die sozialen Netzwerke. Der Komiker Maurizio Crozza nutzt die Parodie, um für die achte und neueste Staffel seiner Solo-Show „Fratelli di Crozza“ zu werben, was auf Deutsch „Die Crozza-Brüder“ bedeutet. In dieser satirischen Politiksendung auf dem italienischen Fernsehsender „Nove“ stellt er regelmäßig Politikerinnen und Politiker dar, bisher meist aus Italien, wie zum Beispiel Premierministerin Giorgia Meloni oder den kürzlich verstorbenen Silvio Berlusconi. Aufgrund der aktuellen Ereignisse widmete er sich nun auch einer Parodie auf Joe Biden.

In der Parodie werden zahlreiche Missgeschicke thematisiert, die dem 41. Präsidenten der Vereinigten Staaten in den letzten Jahren passierten. Crozza sparte nicht mit Spott über Bidens Missgeschicke am Rednerpult, Verwechslungen von Namen bis hin zu absurd wirkenden Anekdoten, und machte so Witze auf Kosten des ältesten amtierenden US-Präsidenten in der Geschichte.