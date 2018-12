Komfortablere Haltestelle Felsenau

Neues Buswartehäuschen fertiggestellt – Sanfte Mobilität attraktiver gestaltet

FRASTANZ Die Attraktivität sanfter Mobilität wurde in der Parzelle Fellengatter weiter gesteigert. Kurz vor Weihnachten müssen Wartende auf den Bus an der Haltestelle Felsenau nicht mehr im Regen stehen. Das neue, beleuchtete Buswartehäuschen bietet eine Überdachung mit großflächigen Glasscheiben, die ein lichtdurchflutetes Ambiente erzeugen. Die Gesamtkosten betragen etwa 20.000 Euro.

Zur Überdachung der Bushaltestelle Felsenau waren vielerlei Handwerksarbeiten notwendig, beginnend beim Fundament bis zu den Pflasterarbeiten. Der letzte Schritt – das Anbringen der Gläser zur Überdachung der Haltestelle – erfolgte in KW 51. Vom Aufbau her entspricht die überdachte Haltestelle weitgehend der Haltestelle Gemeindeamt. Zwei Sitzbänke aus Holz sind im überdachten Bereich angebracht.

„Wir freuen uns, dass der ÖPNV in Frastanz durch die überdachte Bushaltestelle in der Felsenau weiter aufgewertet wird. Die Bushaltestelle regt zum Umstieg auf sanfte Mobilität an und sie passt auch architektonisch ausgezeichnet ins Ortsbild“, erklärte der Obmann des Mobilitätsausschusses Rainer Hartmann auf Anfrage.

Die Überdachung der Bushaltestelle steigert die Attraktivität der Haltestelle Felsenau und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Frastanz größter Parzelle. Die nicht nur bei Schülern vielgenutzte Bushaltestelle wird von der Feldkircher Stadtbuslinie 7 und von der Landbuslinie 73 Richtung Ortsmitte Frastanz und Bludenz angefahren.

Bereits im Herbst war in der Felsenau eine Radweglücke geschlossen wurden. So wird der Umstieg auf sanfte Mobilität mit Fahrrad und Bus insgesamt erleichtert. HE