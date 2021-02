Kollision zwischen Pkw und E-Bike - 84-Jähriger schwer verletzt

Am Samstagnachmittag kam es in Dornbirn zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem E-Bike. Der 84-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt.

Um 16:30 Uhr lenkte ein 20-jähriger, in Altach wohnhafter Pkw-Lenker sein Fahrzeug auf der Lustenauerstraße (L203) in Dornbirn stadtauswärts, während ein 84-Jähriger aus Dornbirn mit seinem E-Bike die Lustenauerstraße überqueren wollte. Dabei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.