Kollision von zwei Taxis - ein schwer Verletzter

Am Samstagmorgen kollidierten zwei Pkws auf der Rheinstraße in Bregenz. Eine Person wurde schwer verletzt.

Am Samstagmorgen (14.08.) kam es gegen 6.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bregenz Vorkoster. Der Unfall ereignete sich an der Straßenkreuzung Schweizer Straße und Vorklostergasse. Zwei Pkws kollidierten, wodurch erheblicher Schaden an den beiden Fahrzeugen verursacht wurde. Eine Person wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt.