Kollision von zwei Skifahrern in Lech - Kreuzbandriss

Am Samstagmittag kam es im Skigebiet Lech, auf der blauen Piste Nr. 238 ("Hasensprung") nahe der Skihütte "Der Wolf", zu einer Kollision zwischen zwei Skifahrern.

Eine 41-jährige Deutsche setzte auf ihrer Talfahrt gerade zu einem Rechtsschwung an, als sie plötzlich mit einem unmittelbar auf sie zufahrenden männlichen Skifahrer zusammenstieß und hierauf zu Sturz kam. Der bislang unbekannte Mann sprach die Verunfallte daraufhin kurz an, verließ dann aber den Unfallort ohne seine Identitätsdaten bekannt gegeben.

Personenbeschreibung

Wie sich herausstellte, erlitt die Skifahrerin bei dem Sturz einen Kreuzbandriss am rechten Knie und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung an einen Arzt in Lech überstellt. Der unfallbeteiligte Skifahrer, dessen Begleiterin sowie allfällige Zeugen des Unfalls werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Lech in Verbindung zu setzen (+43 (0) 59 133 8105). Der noch unbekannte männliche Skifahrer soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und einen blauen Skianzug getragen haben. Weiters sprach er Englisch.