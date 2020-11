Kollision mit Moped: Pkw-Lenker wird gesucht

Leicht verletzt wurde eine Jugendliche am Sonntag gegen 16.30 Uhr bei einer Kollision mit einem weißen Transporter in Hohenems. Die Polizei sucht den betreffenden Fahrer und Unfallzeugen.

Am Sonntag gegen 16.30 Uhr kam es in Hohenems im Kreuzungsbereich zweier Straßen zu einem Zusammenstoß zwischen einer Mopedlenkerin und einem unbekannten Pkw-Lenker. Die 15-jährige Lenkerin des Mopeds fuhr auf der Johann-Strauß-Straße Richtung Bahnhof und stieß in der Kreuzung zur Eisplatzstraße mit einem von rechts kommenden Fahrzeug zusammen. Der Lenker fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen an der Hand.