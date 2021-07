Kollision: Lkw und Traktor landen im Straßengraben

In Hohenems kam es am Dienstag zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Traktor. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstagmittag fuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Traktor samt Anhänger in Hohenems auf der L203 in Richtung Lustenau. Als der Traktorlenker nach links in eine Wiese einbog, wurde er von einem LKW überholt.